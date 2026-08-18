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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عودة الزعيم عادل إمام للسينما من جديد.. تفاصيل

عادل إمام
عادل إمام
قاسم

علم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن مفاوضات تجري لإقناع الزعيم عادل إمام للحضور في فيلم شمس الزتاني "أيام الشقاوة" بصوته، وهو ما لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الشركة المنتجة حتى الأن.

وكشف النجم محمد إمام عن أول صورة من كواليس فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" وذلك عبر صفحته الرسمية علي انستجرام، وظهر بلوك الشخصية وعلق قائلا: توكلنا على اللّٰه .. أول صورة من فيلم شمس الزناتي "أيام الشقاوة" إنتاج محمد الرشيدي، تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى .. ٢٠٢٧ بجميع سينمات العالم إن شاء الله
 

أبطال فيلم شمس الزناتي 2
ويضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.


فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.


ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.
 

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