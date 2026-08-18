مي عمر تبهر متابعيها بصورة رومانسية برفقة محمد سامي على الشاطئ

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورا جديدة من عطلته الصيفية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

و ظهر محمد سامي بإطلالة رومانسيه رفقة زوجته مي عمر علي الشاطئ،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيه.

علي الجانب الاخر كانت الفنانة مي عمر وجهت الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها “شمشون ودليلة”.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على “فيسبوك”: “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.