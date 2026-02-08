ظافر العابدين في عرض ناجح لفيلم «صوفيا» بمهرجان سانتا باربرا السينمائي

حقق فيلم الإثارة التونسي صوفيا للمخرج ظافر العابدين نجاحا مميزا خلال عرضه بمهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، وهو العرض الأول للفيلم بأمريكا الشمالية بحضور مخرج الفيلم وبطله ظافر العابدين.

واستكمالًا لهذه الجولة السينمائية المميزة، يشارك الفيلم في الدورة ال12 من مهرجان مانشستر السينمائي (19 - 29 مارس) بالمملكة المتحدة.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش وقُوبل بتصفيق وترحاب من الجمهور، وهو إنتاج تونسي بريطاني مشترك.

تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة.

وتتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك وزياد عيادي وسعاد بن سليمان. المنتج المشارك للفيلم كريستوفر سيمون لشركات الإنتاج Double A Productions و New Sparta Productions، وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث.

تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.