مكتبة الإسكندرية تستضيف 3100 طالب في أكبر تجمع لبرمجة الروبوت بمصر

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين، النسخة المصرية من مسابقتي FIRST LEGO LEAGUE Discover وFIRST LEGO LEAGUE Explore لموسم 2025–2026، خلال الفترة من 8 حتى 11 فبراير، داخل مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يحظى موسم هذا العام 2025–2026 بمشاركة واسعة من الأطفال والمؤسسات التعليمية المهتمة بتعليم الروبوتات ونشر ثقافة الابتكار، حيث يشارك 550 فريقًا يمثلون 120 مدرسة ومركزًا تعليميًا من 16 محافظة مصرية من مختلف أنحاء الجمهورية، بإجمالي عدد 3100 طالب وطالبة في الفئة العمرية من 4 إلى 10 سنوات، كما يشارك 80 حكمًا لتقييم مشروعات الطلاب، وأكثر من 300 متطوع لتنظيم الفعاليات ودعم الفرق المشاركة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للمسابقة.

ويأتي موضوع موسم هذا العام بعنوان UNEARTHED™، وهو موضوع عالمي يركز على علم الآثار واكتشاف الماضي لفهم الحاضر وبناء المستقبل، حيث يتعرف الطلاب من خلاله على الحضارات الإنسانية القديمة، وأساليب البحث والتنقيب، والأدوات التي استخدمها الإنسان عبر العصور، مع ربط هذه الاكتشافات بالتكنولوجيا الحديثة.

كما يحظي موضوع هذا الموسم UNEARTHED™ بأهمية خاصة في مصر، باعتبارها مهد الحضارات الإنسانية وموطنًا لأحد أعظم وأغنى التراثات الأثرية في العالم، بتاريخ يمتد لآلاف السنين ليعزز وعي الطلاب بقيمة الآثار ودورها في فهم تطور الإنسان، ويرسخ ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية وحضارتهم العريقة، من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على هذا الإرث الإنساني، كما يهدف إلى تنمية مهارات البحث والاستقصاء والتفكير النقدي لدى الطلاب، وتعزيز وعيهم بقيمة التراث الإنساني وسبل حمايته، إلى جانب تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في مجالات غير تقليدية.

وخلال الرحلة التعليمية للمسابقة، يتعلم الطلاب مبادئ التصميم الهندسي والعمل الجماعي، ويجرون أبحاثًا مبسطة حول موضوع الموسم، ثم يقومون بتصميم وبناء نماذج تفاعلية باستخدام روبوتات الليجو (LEGO Models) تعكس أفكارهم وحلولهم المبتكرة، مع تقديمها أمام لجان التحكيم، كما تسهم المسابقة في غرس قيم التعاون، والإبداع، والثقة بالنفس، ومشاركة المعرفة، في تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعلم والمتعة.

وتتيح البطولة المحلية للفرق المتميزة فرصة تمثيل مصر في البطولات والمهرجانات الدولية لمسابقات فيرست ليجو، إضافة إلى المشاركة في البطولات المفتوحة حول العالم، بما يثري خبرات الطلاب التعليمية ويعزز حضور مصر في المحافل العلمية الدولية.

وتُعد مسابقات FIRST LEGO League من أكبر البرامج التعليمية الدولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، حيث تُنظم عالميًا تحت إشراف مؤسسةFIRST، ويتم تنظيمها في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، برعاية مكتبة الإسكندرية وجمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين.