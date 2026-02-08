دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح

مع أول أيام شهر أمشير، المعروف تاريخيا بتقلباته الجوية الحادة، فاجأت الأحوال المناخية المواطنين بارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، في مشهد وصفه خبراء الطقس بأنه أقرب إلى أجواء الصيف رغم وقوعه في قلب فصل الشتاء، ما أثار تساؤلات وتحذيرات بشأن تداعيات هذا التغير المفاجئ على الصحة العامة والأنشطة اليومية.

وشهدت البلاد، اليوم الأحد، موجة ارتفاع ملحوظة في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض المناطق نحو 31 درجة مئوية، وهو ما اعتبره مختصون خروجا واضحا عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، مع التنبيه إلى احتمالية حدوث انكسار حاد في درجات الحرارة اعتبارا من غد الاثنين، يصاحبه تفاوت حراري كبير بين فترات النهار والليل.

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية، موضحة أن الطقس يشهد اليوم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارا على معظم المناطق، بينما يميل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البلاد تتأثر بنشاط ملحوظ للرياح على فترات، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

كما أظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية وجود سحب عالية ومتوسطة على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، بالتزامن مع نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

من جانبها، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026 ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار نهارا، قبل أن يعود للاعتدال المائل للبرودة ليلا.

وأضافت غانم، في تصريحات لها، أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق الصحراء الغربية وشمال الجمهورية، مع امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، وهو ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت أن بعض مناطق جنوب الصعيد تشهد وجود أتربة عالقة، إلى جانب تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض الأحيان.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن طقس اليوم الأحد اتسم بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود نهار حار يعقبه طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

وأضاف فهيم- خلال تصريحات له، أن الظواهر الجوية لم تقتصر على ارتفاع الحرارة فقط، بل صاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، شمل الصحراء الغربية وشمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وامتد إلى شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع تسجيل وجود أتربة عالقة في بعض مناطق جنوب البلاد.

لا تنخدعوا بدفء النهار

وفي ختام التحذيرات، وجه مركز معلومات تغير المناخ نداءا عاجلا للمواطنين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية السريعة، مؤكدا أهمية عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، في ظل الانخفاض الملحوظ المتوقع خلال ساعات الليل، والذي قد يتسبب في الإصابة بنزلات البرد.

كما شدد فهيم على ضرورة ارتداء الكمامات، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، حفاظا على الصحة العامة في ظل هذه الأجواء المتقلبة.

بيان درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر، مع احتمالات سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض مناطق القناة.

- القاهرة: العظمى 30° – الصغرى 19°

- الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 16°

- مطروح: العظمى 25° – الصغرى 16°

- سوهاج: العظمى 31° – الصغرى 14°

- قنا: العظمى 32° – الصغرى 14°

- أسوان: العظمى 32° – الصغرى 15°

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المفتوحة، خاصة مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مع ارتداء ملابس مناسبة لانخفاض درجات الحرارة ليلا، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية تحسبا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.