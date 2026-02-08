ارتفاع في درجات الحرارة..حالة الطقس اليوم الأحد 8 فبراير 2025

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد 8 فبراير 2026 ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليَسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على معظم المناطق، ومائلًا للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن حالة الطقس تتأثر بنشاط للرياح على فترات، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن هناك أتربة عالقة على بعض مناطق جنوب الصعيد، إلى جانب ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت منار غانم إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية، بينما تسجل 32 درجة على بعض مناطق جنوب الصعيد، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية، ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية إلى ارتداء الكمامات عند الخروج.