قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: تصريحات ترامب أصبحت المحرك الأساسي للأسواق وأسعار الذهب
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان

الطرق الصوفية تنظم موكبا للاحتفال باستطلاع هلال شهر رمضان الأسبوع القادم
الطرق الصوفية تنظم موكبا للاحتفال باستطلاع هلال شهر رمضان الأسبوع القادم
إيمان طلعت

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، عصر يوم الثلاثاء 17 فبراير، موكب الرؤية، وذلك في إطار العادة السنوية التي تحرص الطرق الصوفية على إحيائها تزامنًا مع يوم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

وينطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري، متجهًا إلى مسجد الإمام الحسين، حيث يرفع أتباع الطرق الصوفية الرايات، مرددين التكبير والتهليل، في أجواء تسودها البهجة والفرحة بظهور الهلال.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للسادة المواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

وأضافت أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.

المشيخة العامة للطرق الصوفية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 الإفتاء الطرق الصوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السنن المهجورة

دار الإفتاء تنظِّم دَورة هُويَّة الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

دار الإفتاء تنظم دورة هوية الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الحديدي من ميلانو: التعارف بين الشعوب أصل إنساني راسخ

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد