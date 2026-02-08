أحمد شوبير: توقيت سفر إمام عاشور للعمرة غير مناسب لـ الأهلي

عبّر الإعلامي أحمد شوبير عن دهشته من هذا الموقف الاهلي بالموافقة على سفر اللاعب إمام عاشور إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مؤكدًا أن التوقيت لم يكن مناسبًا، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة تحتاج إلى تركيز كامل واستعداد بدني وفني.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن اللاعب كان من المفترض أن يستغل فترة الإيقاف في الاستعداد والعودة التدريجية للتدريبات الجماعية، بدلاً من الابتعاد عن أجواء الفريق.

وأشار إلى أن إمام عاشور حصل بالفعل على فترة راحة، وأن جدول الفريق يمنح اللاعبين إجازات محددة، ما يجعل قرار السفر في هذا التوقيت محل استفهام.

وأضاف شوبير أن الانضباط داخل الأهلي كان دائمًا أحد أهم أسباب نجاح النادي، محذرًا من أن أي تهاون في تطبيق القواعد قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية داخل الفريق.