معتمد جمال يلقى محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل التوجه لـ ملعب المباراة أمام زامبيا

ألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين ظهر اليوم بفندق الإقامة في زامبيا قبل التحرك إلى الاستاد لخوض مباراة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني خطة اللعب خلال مباراة اليوم ، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل مواجهة بطل زامبيا المرتقبة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس .

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.