انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص

شهدت مدينة شويانغ في مقاطعة شانشي شمالي الصين، السبت، انفجارا قويا داخل شركة "جيابنغ" للتكنولوجيا الحيوية، ما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح السبت، وأدى إلى تصاعد دخان أصفر غامق وكثيف من موقع الشركة الواقعة داخل جبل، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة المحيطة.

واحتجزت السلطات الصينية الممثل القانوني للشركة، وتم تشكيل فريق تحقيق متخصص للوقوف على أسباب الحادث وتحديد الملابسات.

وتأسست شركة "جيابنغ" في يونيو 2025، وتعمل في مجالات أبحاث الأعلاف الحيوانية، ومنتجات الفحم، ومواد البناء، وفقا للسجلات التجارية، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة إجراءات السلامة في هذا القطاع الحيوي.