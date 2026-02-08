قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السجين X.. وفاة غامضة تكشف سر ضابط استخبارات إسرائيلي شاب

تومر إيغس
تومر إيغس
فرناس حفظي

كشفت السلطات الإسرائيلية، بعد سنوات من التعتيم وفرض حظر نشر صارم، عن هوية ضابط الاستخبارات المعروف إعلاميا باسم "السجين X"، الذي توفي في ظروف غامضة داخل زنزانته عام 2021.


وأعلنت المحكمة العسكرية مساء السبت أن الضابط هو النقيب تومر إيغس، الذي كان محتجزا في سجن "نفيه تسيدك" منذ سبتمبر 2020. وُلد إيغس في 15 أكتوبر 1996 بمدينة حيفا، وتوفي في 17 مايو 2021، في ظروف لم يُحسم طبيعتها حتى الآن.


ويعد إيغس من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وانضم إلى وحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في مارس 2016. وقد تميز بقدرات متقدمة في أمن المعلومات، وتحليل الإشارات، وتطوير البرمجيات، إضافة إلى إتقانه العبرية والإنجليزية، ومعرفته بالإسبانية والروسية والفارسية.

 مخالفات أمنية خطيرة 


وأُلقي القبض على إيغس بعد الاشتباه بتورطه في مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بـ"تعريض أمن الدولة للخطر"، وخضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وقضى نحو 10 أشهر في السجن قبل وفاته.


وأوضحت قناة i24news أن المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، أنهت في فبراير 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن القضية، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت نتيجة سلسلة إخفاقات عميقة وسلوك مهمل من عدة جهات، إضافة إلى متابعة طبية غير كافية.


وأكدت النيابة العسكرية، استنادا إلى تقارير الطب الشرعي وآراء خبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار، لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغير سلوكي سابق، أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.

السلطات الإسرائيلية ضابط الاستخبارات لسجين X ظروف غامضة تومر إيغس

