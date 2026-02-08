لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول

تحول المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل القلعة الحمراء خلال الأسابيع الأخيرة بعدما واصل الغياب عن المشاركة الرسمية منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية رغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت الصفقة.

ورغم القناعة التي دفعت إدارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي إلا أن المدرب الدنماركي ييس توروب فاجأ الجماهير باستبعاد بلعمري من حساباته الفنية في عدد من المباريات المحلية والقارية ما فتح باب التساؤلات حول أسباب التهميش وحقيقة موقف الجهاز الفني من اللاعب.

صفقة شتوية بطموحات كبيرة

وحسم الأهلي التعاقد مع يوسف بلعمري خلال الميركاتو الشتوي مستندًا إلى إمكانياته الفنية الكبيرة وسيرته الذاتية القوية خاصة مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين والمنتخب الأول إضافة إلى مساهمته في حصول أسود الأطلس على وصافة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكان ينظر إلى بلعمري باعتباره حلا استراتيجيا لمشكلة الجبهة اليسرى التي عانى منها الفريق في فترات عديدة خاصة مع تواضع مردود بعض البدائل وتكرار الإصابات.

رواية الجهاز الفني

المدير الفني ييس توروب برر غياب اللاعب عن المشاركة بعدم الجاهزية الفنية والبدنية مؤكدًا أن بلعمري لم يخض مباريات رسمية لفترة طويلة قبل قدومه إلى القاهرة بسبب ابتعاده عن المنافسات لما يزيد عن شهرين وهو ما جعله بحاجة إلى وقت أطول للاندماج.

تصريحات توروب بدت منطقية في ظاهرها لكنها لم تقنع قطاعا كبيرا من الجماهير خاصة مع ظهور حالات مشابهة داخل الفريق حصلت على فرص المشاركة رغم فترات الغياب الطويلة.

بلعمري جاهز

مصدر خاص كشف أن يوسف بلعمري جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات والدليل تواجده في قوائم الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا والجزائر مؤكدا أن تصريحات المدرب الدنماركي تهدف في المقام الأول للحفاظ على العلاقة مع اللاعب وتخفيف الضغط الإعلامي.

وأشار المصدر إلى أن الأنجولي يلسين كامويش المنضم حديثًا من نادي ترومسو النرويجي لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب توقف الدوري النرويجي ورغم ذلك تم الدفع به تدريجيًا في المباريات وهو ما يتناقض مع مبررات عدم جاهزية بلعمري.

كما استشهد المصدر بحالة كريم فؤاد الذي تعرض لإصابة قوية مع المنتخب المصري في كأس العرب مطلع ديسمبر ثم عاد وشارك تدريجيًا في التدريبات والمباريات ما يعزز الشكوك حول حقيقة الأسباب الفنية وراء استبعاد اللاعب المغربي.

قناعة فنية أم عدم اقتناع؟

بحسب المصدر ذاته فإن السبب الحقيقي وراء غياب بلعمري يعود إلى عدم اقتناع ييس توروب بقدراته الدفاعية إذ كان المدرب يفضّل التعاقد مع ظهير أيسر آخر بمواصفات مختلفة ويفضّل أن يكون لاعبًا صاحب خبرة أكبر.

وأضاف أن توروب وضع عدة بدائل قبل حسم صفقة بلعمري من بينها التعاقد مع لاعب فوق السن أو ضم نيو رابو ظهير أيسر منتخب جنوب أفريقيا للشباب الذي كان يلعب في سوبر سبورت قبل انتقاله لاحقًا إلى أحد الأندية المحلية في جنوب أفريقيا.

موعد الظهور المنتظر

المصدر أكد أن بلعمري سيحصل على فرصته قريبًا مرجّحًا ظهوره في مباراتي الإسماعيلي أو الجيش الملكي المغربي خاصة في ظل إدراك الجهاز الفني لحالة الغضب الجماهيري المتزايدة بسبب استمرار استبعاد اللاعب دون مبررات مقنعة.

شوبير يكشف الخيارات أمام توروب

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد نبيل كوكا استنفد كل محاولاته في مركز الظهير الأيسر وأن الاستمرار في الاعتماد عليه بات صعبًا خاصة أن اللاعب لا يفضل اللعب في هذا المركز.

وأوضح شوبير أن توروب يمتلك ثلاثة حلول حاليًا: الدفع بـ كريم فؤاد أو إعادة محمد شكري إلى مركزه الطبيعي أو الاعتماد على الصفقة الجديدة يوسف بلعمري.

وأشار إلى أن المدرب يفكر في توظيف بلعمري في مركز مختلف بمنتصف الملعب الهجومي إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في ابتعاد اللاعب عن المباريات الرسمية منذ نوفمبر الماضي أي ما يقارب أربعة أشهر.

انتقادات نجوم الأهلي السابقين

الملف لم يتوقف عند حدود التحليل الإعلامي بل امتد إلى انتقادات مباشرة من نجوم الأهلي السابقين.

هاني رمزي عبر عن استغرابه الشديد من استمرار غياب بلعمري مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله لبدء المباريات وطالب بمنحه الفرصة أساسيًا أمام الإسماعيلي.

أما وائل جمعة فشن هجومًا واضحًا على الجهاز الفني مشيرًا إلى أن اللاعب كان يمتلك عروضًا مالية ضخمة من أندية قطرية لكنه فضّل ارتداء قميص الأهلي وهو ما يستوجب احترام اختياره ومنحه الثقة.

وأضاف جمعة أن عدم اقتناع المدرب باللاعب يثير تساؤلات كبيرة حول سياسة التعاقدات داخل النادي وكيف يتم التعاقد مع لاعب دون توافق كامل مع الرؤية الفنية للمدير الفني.