عصام سالم: قصة تعاقد الأهلي مع يوسف بلعمري تعيد تجربة معلول كولر

انتقد الناقد الرياضي عصام سالم تعاقد إدارة الأهلي مع المغربي يوسف بلعمري، إذا كان هذا التعاقد جاء بدون رغبة من المدرب الدنماركي ييس توروب.

وقال سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قصة يوسف بلعمري مع ييس توروب تكررّ تجربة علي معلول مع السويسري مارسيل كولر، والمفارقة أن اللاعبين كانا في نفس المركز وهو الظهير الأيسر».

وعلّق سالم قائلًا: «المدير الفني هو اللي في أيده يلعب اللاعب ولا لأ، وفي النهاية أنت هتدفعله بالدولار وهو مبيلعبش وقاعد على الدكة».

وحول توقعه لمصير توروب مع الأهلي، قال سالم: «أنا لا أعتقد ييس توروب على المحك أو أنه سيرحل حاليًا عن تدريب الأهلي».