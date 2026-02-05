قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ مدرب القلعة البيضاء معتمد جمال والجهاز الفني للفريق واللاعبين بعد الفوز  بالخماسية أمام كهرباء الاسماعيلي.

معتمد جمال 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل التحية للزملكاوي و المدرب الكبير معتمد جمال و مساعده المخلص المحترم ابراهيم صلاح و الجهاز الفني بالكامل و كل اللاعبين الرجالة " 

وأبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية، الذي تحقق بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالبًا بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق لا يقف أمام أي لاعب، مضيفًا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، وعلى الأداء والنتائج".

وحول مواجهة زيسكو في الكونفدرالية الإفريقية، أضاف جمال: "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لمباراة زيسكو، وسنسافر في رحلة عادية وليست بطائرة خاصة".

كما أشاد المدير الفني بدعم جماهير الزمالك، قائلاً: "ليس غريبًا علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم وسفرهم خلف الفريق رغم الظروف الصعبة".

وأوضح جمال أن بعض اللاعبين اضطروا للعب في مراكز غير مراكزهم الطبيعية، بينما شارك آخرون رغم عدم اكتمال جاهزيتهم بنسبة 100%، مؤكدًا أن الفريق حوّل الضغوط إلى عوامل إيجابية لتحقيق الهدف المطلوب.

وأضاف: "أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم المدير الفني: "نحاول دائمًا اختيار اللاعبين الأنسب لكل مباراة حسب الظروف، ومع عودة المصابين ستكون لدينا خيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز، ووجوده مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

الغندور الاهلي الزمالك نجوم الرياضه معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أحمد سيد زيزو

الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

بالصور

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد