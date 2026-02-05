معتمد جمال: الفوز على كهرباء الإسماعيلية في غياب 14 لاعبا إنجاز

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية، الذي تحقق بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالبًا بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق لا يقف أمام أي لاعب، مضيفًا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، وعلى الأداء والنتائج".

وحول مواجهة زيسكو في الكونفدرالية الإفريقية، أضاف جمال: "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لمباراة زيسكو، وسنسافر في رحلة عادية وليست بطائرة خاصة".

كما أشاد المدير الفني بدعم جماهير الزمالك، قائلاً: "ليس غريبًا علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم وسفرهم خلف الفريق رغم الظروف الصعبة".

وأوضح جمال أن بعض اللاعبين اضطروا للعب في مراكز غير مراكزهم الطبيعية، بينما شارك آخرون رغم عدم اكتمال جاهزيتهم بنسبة 100%، مؤكدًا أن الفريق حوّل الضغوط إلى عوامل إيجابية لتحقيق الهدف المطلوب.

وأضاف: "أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم المدير الفني: "نحاول دائمًا اختيار اللاعبين الأنسب لكل مباراة حسب الظروف، ومع عودة المصابين ستكون لدينا خيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز، ووجوده مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".