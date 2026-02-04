احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

تتفاوت أعراض النوبة القلبية من انسان لأخر فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

أعراض النوبة القلبية

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

العرق البارد

الإرهاق

حرقة المعدة أو عسر الهضم

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

الغثيان

ضيق النفَس

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض النوبة القلبية.

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع وقد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.