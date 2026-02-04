برشلونة يفاجئ مانشستر يونايتد بشأن قيمة راشفورد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن رفض نادي برشلونة الإسباني، دفع قيمة بند شراء الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وكان راشفورد قد انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء مقابل 30 مليون يورو.

ووفقًا لـ صحيفة ''Carrusel Deportivo''الإسبانية، إن مسؤولي برشلونة لا يريدوا دفع 30 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وهي قيمة شراء الدولي الإنجليزي بشكل نهائي من الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن برشلونة يريد تخفيض القيم مما قد يعطل ذلك فكرة انتقال راشفورد إلى البارسا بشكل نهائي.

واختتمت أن مايكل كاريك مدرب اليونايتد يرغب في عودة اللاعب مرة أخرى إلى ملعب أولد ترافورد الموسم المقبل.