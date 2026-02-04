برلماني: تحديث السكك الحديدية والأنفاق يرفع كفاءة النقل ويخدم المواطن

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بخطة تطوير السكك الحديدية والأنفاق التي أعلنتها وزارة الصناعة والنقل بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير، مؤكدا أن ما تشهده منظومة النقل من تحديث شامل؛ هو خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية حديثة تواكب متطلبات التنمية الشاملة.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الخطة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من خلال تطوير خطوط السكك الحديدية، وتحديث الوحدات المتحركة، وتحسين نظم التشغيل والصيانة، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات الأمان والانضباط، وتقليل الأعطال والحوادث.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في مشروعات الجر الكهربائي- وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع- والمونوريل وتطوير مترو الأنفاق؛ يمثل نقلة حضارية حقيقية في وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تقليل التكدسات المرورية، وخفض استهلاك الوقود، ودعم جهود الدولة في التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

وأكد النائب تامر عبد الحميد على أن الاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية وتطوير البنية المؤسسية والمالية لقطاع السكك الحديدية والأنفاق؛ يضع مصر على خريطة الدول الرائدة إقليميا في مجال النقل الحديث، ويخدم المواطن بشكل مباشر.