برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدفع قطاع الصحة لمبادرات غير مسبوقة وطفرة في الخدمات الطبية

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوح، أن قطاع الصحة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، ويشكل أحد الركائز الأساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية ومبادراتها النوعية تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب التحول الرقمي وتحديث المستشفيات وتوسيع شبكات التأمين الصحي الشامل، يعكس رؤية استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تقديم خدمة صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل دعم صحة المرأة، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، وتطوير الرعاية الأولية، ورفع معايير الجودة في المنشآت الصحية، ساهمت في وضع مصر على خريطة الصحة الإقليمية والدولية، كما أتاح التعاون مع شركاء دوليين مثل سويسرا نقل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز النتائج الصحية وتحسين جودة الخدمات.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، على أن القطاع الصحي في مصر لم يعد مجرد أولوية اجتماعية، بل تحول إلى استثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة على استمرار التطوير والابتكار في هذا المجال لضمان صحة أفضل للمواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية.