إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تدفع قطاع الصحة لمبادرات غير مسبوقة وطفرة في الخدمات الطبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوح، أن قطاع الصحة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، ويشكل أحد الركائز الأساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية ومبادراتها النوعية تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب التحول الرقمي وتحديث المستشفيات وتوسيع شبكات التأمين الصحي الشامل، يعكس رؤية استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تقديم خدمة صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل دعم صحة المرأة، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات، وتطوير الرعاية الأولية، ورفع معايير الجودة في المنشآت الصحية، ساهمت في وضع مصر على خريطة الصحة الإقليمية والدولية، كما أتاح التعاون مع شركاء دوليين مثل سويسرا نقل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز النتائج الصحية وتحسين جودة الخدمات.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه، على أن القطاع الصحي في مصر لم يعد مجرد أولوية اجتماعية، بل تحول إلى استثمار استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة على استمرار التطوير والابتكار في هذا المجال لضمان صحة أفضل للمواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

