من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
توك شو

هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد

أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة تركية كهربائية
أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة تركية كهربائية
قسم التوك شو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تركيا لديهم سيارة جديدة تم إنتاجها العام الماضي، وأهدى الرئيس التركي أردوغان هذه السيارة لـ الرئيس السيسي تزامنا مع المنتدى الاقتصادي المصري التركي المشترك، الذي قادها اليوم من الإتحادية إلى الماسة، وهي سيارة كهربائية مُصنعة في تركيا.

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيا اليوم أصبح لديها صناعات عسكرية قوية جدًا، وسيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا بين البلدين، وفي مجالات البنية التحتية وصناعة السيارات.

 

لديهم صناعات عسكرية متقدمة

وأوضح أن مستوى العلاقة بين مصر وتركيا يذهب إلى مجالات بعيدة جدًا، مشيرًا إلى أن تركيا بلغ حجم صادراتها السنة الماضية أكثر من 200 مليار دولار، ولديهم صناعات عسكرية متقدمة.

 

الحكومة التركية حاضرة بالكامل

وأختتم أن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء إلى مصر لحضور المنتدى الاقتصادي المصري التركي المشترك، ومعه وفد كبير جدًا، إذ إن الحكومة التركية تكاد تكون حاضرة بالكامل في الزيارة، إضافة إلى 500 من أكبر رجال الأعمال المتواجدين في المنتدى الاقتصادي المصري التركي.

