أحمد موسى: تعاون مصري تركي في إعمار غزة والطيران والغاز والسيارات الكهربائية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل موسعة للتعاون الاقتصادي المرتقب بين مصر وتركيا، مؤكدًا أنه يشمل مجالات التصنيع، والسياحة العلاجية، والزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأوضح خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع وجود خطة لرفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 4 مليارات دولار ومن المتوقع زيادتها.



وأضاف أن تركيا تسعى إلى اعتبار مصر بوابة رئيسية لمنتجاتها داخل القارة الإفريقية، كما سيتم من خلال القاهرة مشاركة الشركات التركية في مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.



وأشار إلى امتلاك تركيا صناعات عسكرية متقدمة، مؤكدًا وجود توجه للتعاون في نقل التكنولوجيا، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، موضحًا أن الرئيس التركي أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة كهربائية تركية الصنع، قام السيسي بقيادتها اليوم.

ولفت إلى وجود تعاون مرتقب في مجالات الطيران، والسياحة، والغاز الطبيعي، واستكشاف المعادن، إلى جانب ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

