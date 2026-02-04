بعد تشغيل رحلاتها من مطار العاصمة.. إيركايرو تضم طائرة جديدة

أعلنت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن ضم طائرة جديدة لأسطوله الجوي من طراز إيرباص A320، وذلك في إطار جهوده لدعم خطة التوسع وفتح خطوط جديدة في نقاط مختلفة حول العالم.

أظهر مقطع فيديو مصور، شاركته إيركايرو، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة وصول الطائرة الجديدة A320 إلى مطار القاهرة لتنضم إلى أسطول الشركة، الذي يبلغ 40 طائرة الآن بوصول هذه الطائرة الجديدة.

يأتي وصول طائرة إيركايرو الجديدة، بعد يومين فقط، من بدء الشركة تشغيل رحلات جوية منتظمة خلال موسم العمرة الحالي من مطار العاصمة الدولي، الواقع بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون هي أول شركة تفتتح خط التشغيل من المطار الأحدث بين المطارات المصرية.

واختتمت إيركايرو المصرية عام 2025، بأسطول جوي للشركة يبلغ 39 طائرة، تسير رحلات إلى شبكة واسعة تضم (82 ) وجهة دولية و (9) وجهة داخلية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية ومختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، وفّرت إيركايرو عدد 7,260,195 مقعدًا، ونقلت على متن رحلاتها 5,821,204 راكبًا، محققة معدل امتلاء بلغ 81% خلال عام 2025، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على ارتفاع معدلات التشغيل.

ودعماً للحركة السياحية في مصر أسهمت شركة إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون راكب م الى إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت: الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، أسوان، العلمين، ومطروح من أوروبا ووسط آسيا باجمالى عدد رحلات 16,472 رحلة ، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87 %.