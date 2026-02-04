قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

تقى الجيزاوي

كشف الفنان ياسر جلال عن عرضه للإعلامية رضوى الشربيني بشأن مشاركته عمل فنى ولكنها ترفض لأنها مازالت متخوفة .

وقال ياسر جلال خلال مداخلته معها فى برنامج “هى وبس”الذى يذاع على قناة dmc : انا عايز اقول حاجة للجمهور على مفاجأة انا ورضوى الشربيني يا جماعة عندنا مشروع وكان عندنا مشروع وفنانة جسدته لكن رضوى خايفة من التمثيل بالرغم ان جالها عروض كتير من نجوم كتير يمكن اكبر مني .

وردت الإعلامية رضوى الشربيني ، معلقة: “دارى على شمعتك تأيد هو واعدنى بحاجة محصلتش”.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ويشارك ياسر جلال فى مسلسل “كلهم بيحبوا مودى” الذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان 2026.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومقرر عرضه قريبًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري؛ خاصة مع عودة ياسر جلال إلى تقديم لون جديد يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

ياسر جلال للإعلامية رضوى الشربيني برنامج “هى وبس” مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

