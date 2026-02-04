ياسر جلال يكشف كواليس تعاونه مع مصطفى أبو سريع

كشف الفنان ياسر جلال عن كواليس تعاونه مع الفنان مصطفى أبو سريع، في مسلسله الجديد “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال ياسر جلال، في تصريحات تليفزيونية، إن العلاقة التي تجمعه بمصطفى أبو سريع تتسم بالود والتقارب الشديد، موضحًا: “من أول يوم تصوير في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، كان في بينا كيميا كبيرة جدًا، مصطفى بيجسد شخصية مدير أعمالي، وأنا بحبه زي أخويا، وأعتقد هو كمان، ودي نعمة من عند ربنا”.

وأضاف أن “هذا الانسجام انعكس بشكل واضح على الأداء داخل العمل، ما ساهم في خلق أجواء مريحة وإيجابية في كواليس التصوير”، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مصطفى أبو سريع في هذا العمل الدرامي المنتظر.

تفاصيل مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

من ناحية أخرى، نشر النجم ياسر جلال، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، في خطوة زادت من حماس الجمهور وترقبهم للعمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

المسلسل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة، ومقرر عرضه قريبًا، وسط حالة من الترقب الجماهيري؛ خاصة مع عودة ياسر جلال إلى تقديم لون جديد يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.