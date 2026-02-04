رمضان 2027.. تفاصيل الجزء الثالث من «رمضان كريم»| خاص

مسلسل “رمضان كريم” واحد من الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ينتظر المشاهدون وجود جزء ثالث من العمل.

وعلم “صدى البلد” من مصادره، أن الشركة المنتجة لمسلسل "رمضان كريم" تفكر تقديم الجزء الثالث من العمل خلال شهر رمضان لعام 2027، حيث رشحت اسم أحد المخرجين لتقديم الجزء الجديد من العمل، بعد وفاة مخرجه سامح عبد العزيز، بينما لم تستقر على مؤلف بعد من الراحل وائل عبد الله.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في رمضان 2017، من بطولة سيد رجب، ومحمود الجندي، وريهام عبد الغفور، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

أما الجزء الثاني، فقد عُرض في رمضان 2023 بمشاركة دينا محسن (ويزو)، وبيومي فؤاد، وآخرين.



