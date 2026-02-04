قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور

النائب وحيد قرقر ، رئيس لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب
النائب وحيد قرقر ، رئيس لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب
معتز الخصوصي

كشف النائب وحيد قرقر ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، عن أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور من مجلس النواب.

وقال قرقر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الهدف من سحب الحكومة لمشروع قانون المرور من مجلس النواب هو أن تخرج التعديلات على مشروع قانون المرور بأفضل صورة لتلافي أي عوار أو آثار سلبية ، خاصة وأن مشروع القانون مقدم من الفصل التشريعي السابق.

وأشار  رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أننا نحتفظ بكل القوانين ونستهدف إضافة أي تعديلات عليها لتحقيق ماهو أفضل لهذه القوانين ، لكي تخرج بصورة جيدة.

وفيما يتعلق بما يمتناه أن يتم تعديله في تعديلات مشروع قانون المرور قال إن كل شيىء ثبت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من تعديلات من جانب الحكومة سيتم أخذها فى الاعتبار ، وحينما ننتهي من مناقشة مشروع قانون المرور سنفحص مواده.

كان المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، قد أعلن عن سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور، استعدادا لتقديم مشروع قانون متكامل .

وقال المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : إن الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للمرور، وسيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء  من إعداده.

وأشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، إلى إخطار المجلس برؤساء و ممثلي الهيئات البرلمانية
على النحو الآتي:
-النائب/ أحمد حسن العطيفي (حماة وطن)
-النائب/ طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)
-النائب/ محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي) 
-النائب/ محمد عبدالعليم داود (الوفد)
-النائبة/ إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)
-النائب/ محمد أحمد فؤاد (العدل) . 

وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي  على مشروع قانون المرور الذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من الحوادث وتعزيز الردع العام.

وتشمل المخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.

وتراوحت الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.

مشروع قانون المرور الحكومة مجلس النواب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

عون يدين رش إسرائيل مبيدات سامة على أراض زراعية لبنانية

الرئيس اللبناني يدين رش إسرائيل مبيدات سامة على أراض زراعية بالجنوب

السعودية وتركيا

السعودية وتركيا تجددان عزمهما على حماية السلم والأمن الدوليين

وقّعت السعودية وتركيا اتفاقية في الرياض

السعودية تستثمر ملياري دولار في مشاريع الطاقة الشمسية في تركيا

بالصور

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد