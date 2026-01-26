قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
احذر.. قيادة سيارة بدون رخصة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

معتز الخصوصي

 تضمن قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.

وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وتشهد خدمات المرور في مصر توسعا ملحوظا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع استمرار بوابة مرور مصر في تقديم حلول إلكترونية تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى وحدات التراخيص.

وتعد خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من أكثر الخدمات إقبالا لما توفره من وقت وجهد لملايين المواطنين.

تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر، بما يسمح بإنهاء الإجراءات عن بعد وفقا لشروط وضوابط محددة، في خطوة تعكس تطور منظومة الخدمات المرورية واعتمادها المتزايد على الحلول الرقمية.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

تشمل المستندات المطلوبة الرخصة السابقة المراد تجديدها، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل، وشهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات، والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى نيابة المرور.

الشروط الواجب توافرها عند التجديد

يشترط أن تكون المركبة من نوع ملاكي أو دراجة نارية وبسعة محرك أقل من 2030 سي سي، مع سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمينات المستحقة قبل تقديم الطلب، ولا يتم توصيل الرخصة في حال وجود فحص فني أو حظر بيع أو في حالة عدم وجود الملصق الإلكتروني.

قانون المرور قيادة سيارة بدون رخصة عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة مركبات النقل الجماعي التدخين

