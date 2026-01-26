احذر.. قيادة سيارة بدون رخصة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تضمن قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.

وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وتشهد خدمات المرور في مصر توسعا ملحوظا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع استمرار بوابة مرور مصر في تقديم حلول إلكترونية تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى وحدات التراخيص.

وتعد خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من أكثر الخدمات إقبالا لما توفره من وقت وجهد لملايين المواطنين.

تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر، بما يسمح بإنهاء الإجراءات عن بعد وفقا لشروط وضوابط محددة، في خطوة تعكس تطور منظومة الخدمات المرورية واعتمادها المتزايد على الحلول الرقمية.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

تشمل المستندات المطلوبة الرخصة السابقة المراد تجديدها، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل، وشهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات، والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى نيابة المرور.

الشروط الواجب توافرها عند التجديد

يشترط أن تكون المركبة من نوع ملاكي أو دراجة نارية وبسعة محرك أقل من 2030 سي سي، مع سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمينات المستحقة قبل تقديم الطلب، ولا يتم توصيل الرخصة في حال وجود فحص فني أو حظر بيع أو في حالة عدم وجود الملصق الإلكتروني.