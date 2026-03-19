أخبار العالم

22 ألف قنبلة.. بيرني ساندر يطالب بوقف صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 600 مليون دولار

بيرني ساندرز
ناصر السيد

شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يوم الخميس هجوما حادا على إسرائيل، معارضا تقديم أسلحة أمريكية جديدة إلى دولة الاحتلال.

وقال ساندرز، إنه بالنظر إلى الدمار المروع الذي ألحقته حكومة إسرائيل المتطرفة بغزة وإيران ولبنان، فإن آخر شيء يحتاجه دافعو الضرائب الأمريكيون في الوقت الحالي هو تزويد حكومة نتنياهو بـ 22 ألف قنبلة جديدة، مضيفا "لا مزيد من الأسلحة لدعم حرب غير شرعية".

وطالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مجلس الشيوخ، بمنع بيع أسلحة بقيمة 600 مليون دولار لإسرائيل.

لا يملك القرار أي فرصة تُذكر ليصبح قانونًا، لكنه يُمكّن ساندرز من فرض تصويتٍ يُلزم أعضاء مجلس الشيوخ بإعلان موقفهم الرسمي من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع قنابل لإسرائيل خلال الحرب مع إيران.

يُعرف السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بانتقاده الشديد لتصرفات إسرائيل في المنطقة، وقد صرّح يوم الخميس قائلًا: "لا مزيد من الأسلحة لدعم حربٍ غير شرعية".

حتى الآن، كان الديمقراطيون مُتحدين في معارضتهم لتدخل الولايات المتحدة في الحرب، لكن التصويت على صفقات الأسلحة قد يُؤدي إلى انقسام الكتلة الديمقراطية. 

وقد أدت جهودٌ مماثلة لمنع بيع الأسلحة خلال حرب إسرائيل على غزة إلى انقسام الديمقراطيين، لكنها أظهرت أيضًا تزايد المقاومة داخل الحزب للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

درة

درة تعتذر وتطلب أمنيتها الأخيرة قبل الموت فى مسلسل علي كلاي

بعد نجاح دور القاضية.. هانيا فهمي تودّع «فرصة أخيرة» وتحتفل بانتهاء التصوير

بعد نجاح دور القاضية.. هانيا فهمي تودع فرصة أخيرة وتحتفل بانتهاء التصوير

الفنان محمد علاء

محمد علاء يكشف لصدى البلد أسرار تحضيره لـ عين سحرية وتوابع

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

أفضل وقت لتناول كحك العيد.. احترس من تناوله على معدة فارغة

أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد
أفضل وقت لتناول كحك العيد

موقع صدى البلد يكرم نضال الشافعي بعد تميزه في درش ورأس الأفعى |صور

صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي
صدى البلد يُكرم نضال الشافعي

طريقة عمل الكبدة بالبصل.. بطعم المحلات وتكلفة بسيطة

طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات
طريقة عمل الكبدة بالبصل زى المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد