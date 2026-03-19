22 ألف قنبلة.. بيرني ساندر يطالب بوقف صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بقيمة 600 مليون دولار

شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يوم الخميس هجوما حادا على إسرائيل، معارضا تقديم أسلحة أمريكية جديدة إلى دولة الاحتلال.

وقال ساندرز، إنه بالنظر إلى الدمار المروع الذي ألحقته حكومة إسرائيل المتطرفة بغزة وإيران ولبنان، فإن آخر شيء يحتاجه دافعو الضرائب الأمريكيون في الوقت الحالي هو تزويد حكومة نتنياهو بـ 22 ألف قنبلة جديدة، مضيفا "لا مزيد من الأسلحة لدعم حرب غير شرعية".

وطالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مجلس الشيوخ، بمنع بيع أسلحة بقيمة 600 مليون دولار لإسرائيل.

لا يملك القرار أي فرصة تُذكر ليصبح قانونًا، لكنه يُمكّن ساندرز من فرض تصويتٍ يُلزم أعضاء مجلس الشيوخ بإعلان موقفهم الرسمي من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع قنابل لإسرائيل خلال الحرب مع إيران.

يُعرف السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بانتقاده الشديد لتصرفات إسرائيل في المنطقة، وقد صرّح يوم الخميس قائلًا: "لا مزيد من الأسلحة لدعم حربٍ غير شرعية".

حتى الآن، كان الديمقراطيون مُتحدين في معارضتهم لتدخل الولايات المتحدة في الحرب، لكن التصويت على صفقات الأسلحة قد يُؤدي إلى انقسام الكتلة الديمقراطية.

وقد أدت جهودٌ مماثلة لمنع بيع الأسلحة خلال حرب إسرائيل على غزة إلى انقسام الديمقراطيين، لكنها أظهرت أيضًا تزايد المقاومة داخل الحزب للعمليات العسكرية الإسرائيلية.