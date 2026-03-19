ترامب: سننتهي من إيران قريبا.. وحققنا أكثر من 50% من أهدافنا خلال يومين

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الناتو لا يريد مساعدتنا بشأن مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" لا نستخدم مضيق هرمز لكننا نعمل على تأمينه من أجل مصالح الدول الأخرى".

وأضاف ترامب: دمرنا القوات الجوية الإيرانية، ودمرنا التكنولوجيا الإيرانية وقطعنا كل وسائل التواصل في إيران".

وتابع ترامب: قضينا على بحرية إيران ودفاعاتها الجوية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات الإيرانية انخفض بنسبة 90%".

وأكمل ترامب: سننتهي من إيران قريبا، وحققنا أكثر من 50% من أهدافنا في إيران خلال يومين".