وزير الحرب الأمريكي: الرئيس ترامب هو من يحدد متى تنتهي الحرب

قال وزير الدفاع الأمريكي إن آخر وظيفة يرغب بها أي شخص في العالم الآن هي منصب قيادي رفيع المستوى داخل الجيش الإيراني، مشيراً إلى أن هذه المناصب أصبحت مؤقتة بسبب الاستهداف المستمر للجنرالات الإيرانيين،موضحا أن ترامب هو الوحيد الذي يحدد موعدإنتهاء الحرب.

وأكد الوزير أن الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية تراجعت بنسبة 90%، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأضاف أن العمليات العسكرية اليوم شهدت أكثر الضربات على إيران حتى الآن، وأن القوات الأمريكية لا تواجه أي ارتباك، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.