رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران



أكد رئيس الأركان الأمريكي دان كين أن القيادة المركزية تعمل بحسب الخطة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في إيران ، مشيرا إلى أنه تم إلقاء قنابل خارقة للتحصينات لتدمير صواريخ كروز إيرانية مضادة للسفن.

وقال رئيس الأركان الأمريكي: أصبحنا ندخل المجال الجوي الإيراني بشكل أعمق و مقاتلات إيه 10 دخلت الأجواء الجنوبية لإيران.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي: مروحيات الأباتشي تهاجم المليشيات المدعومة من إيران في العراق و بدأنا باستخدام الذخائر الفوقية التي تلقى فوق الهدف مباشرة.

وختم رئيس الأركان الأمريكي: نعمل حاليا على استهداف وتدمير الزوارق الهجومية السريعة في مضيق هرمز و لم نحدد مهلة زمنية معينة لانتهاء مهمتنا في إيران.