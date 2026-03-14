رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش الأمريكي يقوم بعمل غير مسبوق في حرب تاريخية

زار رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق إيال زامير، أمس، مركزا لوجستيا أنشأته إدارة التكنولوجيا واللوجستيات في وسط إسرائيل، برفقة رئيس الإدارة، اللواء رامي أبو دراهام، وعدد من القادة الإسرائيليين.

وصرح قائلاً: "أرى التعاون مع الجيش الأمريكي مجددا"، وطلب تقديم التعازي لأسر الضحايا الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث المؤسف الذي وقع قبل يومين، والذي تحطمت فيه طائرة أمريكية للتزود بالوقود.

وأضاف زامير: "يبذل شركاؤنا في الجيش الأمريكي جهودا غير مسبوقة في هذه الحرب التاريخية التي نخوضها ضد إيران ، ونحن ممتنون لهم جزيل الشكر".