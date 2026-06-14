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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموتوسيكل به كاميرات مراقبة.. مفاجأة في حادث محمد مرزبان

محمد مرزبان
محمد مرزبان
سعيد فراج

كشف البايكر محمد أحمد، مفاجأة عن حادث الفنان محمد مرزبان، الذي وقع أمس السبت على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. 

وقال البايكر محمد أحمد -عبر فيسبوك- إن موتوسيكل صديقه الفنان محمد مرزبان، مدعوم بكاميرات أمامي وخلفي تقوم بالتصوير التلقائي ويمكن العودة التسجيلات في يوم الحادث. 

وناشد البايكر، أهل محمد مرزبان والجهات المعنية بتفريغ الكاميرات للوقوف على تفاصيل الحادث. 

حالة محمد مرزبان 

لا تزال الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان محل متابعة دقيقة داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، عقب تعرّضه لحادث سير مروع أثناء مشاركته في "رايد موتوسيكلات"، أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن الفنان وصل إلى المستشفى فور وقوع الحادث، حيث أُجريت له الفحوصات والأشعات اللازمة، والتي أظهرت تعرضه لنزيف بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه وعدد من الضلوع، فضلًا عن إصابات متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم.

وأضاف أن الحالة الصحية للفنان ما زالت حرجة وغير مستقرة، وتم وضعه داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية المستمرة، مشيرًا إلى أن الساعات الـ48 الأولى تعد حاسمة في تقييم تطورات حالته ومدى استجابته للخطة العلاجية.

وأوضح أن أسرة الفنان لم تحسم حتى الآن مسألة نقله إلى مستشفى آخر، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة تواصل تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته على مدار الساعة.

ووفقًا للمعلومات الأولية وشهادات فرق الإسعاف والمرافقين، وقع الحادث إثر اصطدام الدراجة النارية التي كان يستقلها الفنان بسيارة، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي الفوري.

وتتواصل الدعوات من مُحبي الفنان وأصدقائه وزملائه بالوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة.

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