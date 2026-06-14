لبلبة: العمل مع السقا وياسمين عبد العزيز ممتع في خلي بالك من نفسك| خاص

أعربت النجمة لبلبة عن سعادتها بالعمل مع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في فيلم خلي بالك من نفسك، مؤكدة أنها بمثابة تحدى جديد لها.



وقالت في تصريح خاص: العمل مع الثنائي السقا وياسمين عبد العزيز ممتع، والتفاهم مع المخرج معتز التوني رائع، وأتمنى ان يخرج بالصورة اللائقة للجمهور المصري والعربي.



وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة ترث عن والدها المتوفى نشاطه غير المشروع، وهي التجارة التي كان يديرها طوال حياته، لتجد نفسها فجأة في موقع قيادة تشكيل عصابي كبير، وتتحول إلى زعيمة.على جانب أخر يظهر أحمد السقا بشخصية رجل متعدد العلاقات النسائية يعمل مذيع راديو، وتتسم شخصيته بالطيبة والهدوء بعيداً عن الأكشن الذي اعتاد تقديمه.



فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سويا في السينما والمسرح.



الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.