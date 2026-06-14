بعد تعرضه لحادث أليم.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان

تعرض الفنان محمد مرزبان لحادث أليم، استدعى نقله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية، حيث يخضع للرعاية الطبية اللازمة وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان أن حالته الصحية تشهد تحسنًا تدريجيًا، بعدما تلقى الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الأطباء يتابعون حالته بشكل مستمر للاطمئنان على استقرار المؤشرات الحيوية والتأكد من تجاوزه تداعيات الحادث.

وأكدت المصادر أن الفنان محمد مرزبان لا يزال محتجزًا داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، لحين استكمال الفحوصات والاطمئنان الكامل على حالته الصحية، وسط حالة من الدعم والدعوات من محبيه وزملائه في الوسط الفني.

وأعرب عدد من المقربين من الفنان عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهوره وممارسة نشاطه الفني المعتاد، مؤكدين أن حالته مطمئنة وتشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالساعات الأولى عقب وقوع الحادث.

يذكر أن مستشفى أبو خليفة للطوارئ يعد أحد أبرز الصروح الطبية بمحافظة الإسماعيلية، ويقدم خدماته الطبية المتخصصة على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة والطارئة.

من جهتها طالبت زوجة الممثل المصاب بنقله إلى العاصمة القاهرة لاستكمال علاجه، حيث تواصلت بالفعل مع أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الذي سارع بالتنسيق لتقديم الدعم.

إلا أن الفريق الطبي المعالج أوصى بضرورة الإبقاء عليه في مستشفى الإسماعيلية، مؤكداً أن أي تحرك في الوقت الراهن يمثل "خطورة داهمة على حياته" قبل استقرار مؤشراته الحيوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء السبت، حينما كان الفنان، البالغ من العمر 60 عاماً، يستقل دراجة نارية بالقرب من مفارق "سرابيوم" بدائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، لتصطدم به سيارة مسرعة أدت إلى تحطم دراجته وإصابته بإصابات خطرة، قبل أن تهرع سيارات الإسعاف لنقله.

بينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبو صوير وإدارة تأمين الطرق، من تتبع خط سير المركبة المتسببة في الحادث وضبطها وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.