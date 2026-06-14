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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني رفيع: الطريق إلى اتفاق مع واشنطن هو معاقبة لإسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

في أعقاب هجوم بيروت، هدد إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب ألا نخطئ التقدير، حتى لو أردنا اتفاقاً أو تفاهماً، فإن الطريق إليهما هو معاقبة الكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب إطلاق ثلاث طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الهجوم جاء رداً على ما وصفاه بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف أراضيها".

وجاءت الغارة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط ثلاث طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجارات في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقطت المسيّرات في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، بينما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن مواقع السقوط كانت في مناطق عسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية مرتبطة بالوضع في لبنان والمفاوضات الجارية بشأن ملفات إقليمية أخرى.

هجوم بيروت إبراهيم رضائي لجنة الأمن القومي البرلمان الإيراني الضاحية الجنوبية

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