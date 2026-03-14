الصحة الإسرائيلية: إصابة 3138 شحصا منذ اندلاع الحرب على إيران

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية بيانًا محدثا حول عدد الإصابات حتى الآن في الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران ، أنه تم إجلاء 3138 شخصا إلى مستشفيات في مختلف أنحاء إسرائيل، ولا يزال 81 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، و حالة واحدة حرجة، وتسعة حالات خطيرة، وثمانية حالات متوسطة، و57 حالة طفيفة، بينما يخضع شخصان آخران للتقييم الطبي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أنه تم تحديد سبعة مواقع متضررة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر سقوط ذخائر عنقودية خلال القصف الذي أُطلق من إيران في وقت سابق.



وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا وُصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.



وأظهرت صور من أحد المواقع المتضررة حجم الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة سقوط الذخائر، فيما تعمل فرق الطوارئ الإسرائيلية على تمشيط المناطق التي سقطت فيها الشظايا وتقييم حجم الخسائر.