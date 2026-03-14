ترامب : هزمنا إيران ودمرناها كليا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورا جديدا على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها، زعم فيه أن "الولايات المتحدة دمرت إيران تدميرًا كاملًا، عسكريًا واقتصاديًا وبكل الطرق الأخرى.

لكن على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني به، وسنقدم لها مساعدة كبيرة!".

وأضاف الرئيس الأمريكي : "كان ينبغي أن يكون الأمر جهدًا جماعيًا منذ البداية، وسيكون كذلك الآن، سيوحد هذا الجهد العالم من أجل الوئام والأمن والسلام الدائم".

كشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت جهودًا قادتها دول في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة مع إيران منذ نحو أسبوعين، والتي اندلعت عقب هجوم جوي واسع نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لوكالة رويترز، فإن واشنطن رفضت فتح قنوات حوار في الوقت الحالي، مفضلة مواصلة العمليات العسكرية للضغط على طهران وإضعاف قدراتها العسكرية. وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ليست مهتمة حاليًا ببدء محادثات، مضيفًا أن العمليات العسكرية ستستمر دون توقف.

في المقابل، نقلت مصادر إيرانية رفيعة أن إيران ترفض أيضًا أي حديث عن وقف إطلاق النار قبل توقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل، إضافة إلى تلبية مطالب إيرانية تشمل إنهاء الهجمات بشكل دائم ودفع تعويضات عن الأضرار.

وتشير هذه المواقف المتشددة من الجانبين إلى احتمال استمرار الصراع لفترة أطول، في وقت تتصاعد فيه الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة الحرب.

ووفق تقديرات إعلامية، فقد أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من ألفي شخص منذ اندلاعها، معظمهم داخل إيران.

كما أدى التصعيد العسكري إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، والذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وقد تسبب توقف حركة الملاحة في المضيق بارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا وتعطيل سلاسل الإمداد.