استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم / الأحد /، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف استهدف فلسطينيين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72 ألفا و996 شهيدا، و173 ألفا و246 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 986 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3138 مصابا، فيما جرى انتشال 783 جثمانا.