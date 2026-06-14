الإحتلال الإسرائيلي يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء"صفا".

و أفرجت قوات الاحتلال عن 15 أسيرًا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 986 شهيدًا و3138 مصابين والانتشال 783 شهيدًا.

وفي السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.