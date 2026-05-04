ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5845 طن تشمل : 1270 طن علف بنجر و 4575 طن بضائع متنوعة.



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53113 طن تشمل : 12998 طن قمح و 600 طن خردة و 33891 طن ذرة و 4480 طن فول و 1144 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1070 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1650 حاوية مكافئة .

و أكد البيان أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146188 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23872 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5358 حركة .