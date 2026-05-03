محافظ دمياط يتابع ملفات التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات عمل الوحدات المحلية للمراكز والمدن، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومدير مديرية الإصلاح الزراعى و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ...

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " خلال الاجتماع الموقف الخاص بملفات التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ومتأخرات المراكز التكنولوجية والادارات الداخلية، و رخص المحال التجارية وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ والموقف الخاص بالموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كما شهد الاجتماع استعراض للموقف الحالى لمنظومة الاعلانات على مستوى المحافظة، واجمالى المبالغ المحصلة عن مقابل استغلال إعلان خلال الفترة الماضية بدايةً من فبراير الماضى وحتى الآن ، وناقش " محافظ دمياط " عدد من الرؤى لتعظيم الاستفادة من الموارد .

وشدد " محافظ دمياط " على الدفع بمعدلات التنفيذ بتلك الملفات ورفع نسب الإنجاز بها ، مؤكدًا على متابعته الدورية لمنظومة العمل بالمراكز والمدن.