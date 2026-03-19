رئيس الوزراء اللبناني: ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN، في بيروت في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأنسب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ويتعرض لبنان لحملة قصف إسرائيلية مكثفة منذ أسابيع، مع غارات جوية كثيفة في جميع أنحاء البلاد.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف قيادات حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران والخصم اللدود لإسرائيل.

ووجّه سلام خطاباً مباشراً إلى ترامب في مقابلته، مطالباً إياه بـ"مشاركة أكبر" في المساعدة على إنهاء الحرب.

وأكد أن الرئيس الأمريكي "أكثر من أي شخص آخر" قادر على إنهاء هذه الحرب، التي وصفها سلام بأنها "مفروضة" على الشعب اللبناني.

وحثّ سلام على وقف فوري لإطلاق النار، قائلاً إن الشعب اللبناني بحاجة إليه "بالأمس" وليس "غداً".