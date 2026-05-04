الحديد يقترب من 40 ألف للطن والأسمنت يتأثر بتكاليف النقل .. إلى أين وصلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم؟!

تشهد أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 4 مايو 2026 حالة من الارتفاع الطفيف في أسعار الحديد مع استقرار أسعار الأسمنت، وسط هدوء في حركة البيع والشراء، وسط استمرار ترقب السوق لأي زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37741 جنيهًا للطن بزيادة طفيفة بلغت 312 جنيهًا بنسبة 0.83%، بينما سجل حديد عز نحو 40094 جنيهًا للطن بزيادة 937 جنيهًا بنسبة 2.4%.

ويتراوح سعر طن الحديد في السوق المحلي بين 37200 و39500 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يصل متوسط السعر لدى الموزعين إلى نحو 38000 جنيه، مع اختلاف بسيط حسب المحافظات وتكاليف النقل.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الحديد كالتالي:

سجل سعر حديد عز نحو 39200 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي 39500 جنيه،

وسجل حديد المصريين 37500 جنيه، وبلغ حديد الجارحي 39200 جنيه،

وسجل الجيوشي للصلب 37500 جنيه،

وسجل حديد السويس للصلب 37500 جنيه،

وبلغ حديد المراكبي 39200 جنيه،

وسجل حديد العشري 37500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



وفيما يخص الأسمنت، سجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، ويصل إلى نحو 4200 جنيه للمستهلك حسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول، مع توقعات بزيادة طفيفة خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 4074 جنيهًا بزيادة سنوية بلغت 5.1%.

ووصل سعر طن أسمنت النصر إلى نحو 3670 جنيهًا،

وسجل أسمنت حلوان نحو 3800 جنيه،

ووصل سعر أسمنت أهل مصر إلى 3100 جنيه.