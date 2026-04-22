الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هدوء حذر يسيطر على سوق مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
رانيا أيمن

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الهدوء والاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها المصانع على خلفية التطورات الإقليمية وارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على استقرار نسبي داخل سوق مواد البناء، مع ترقب من جانب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقر سعر الحديد اليوم داخل المصانع والأسواق، ليسجل متوسط سعر الطن نحو 38 ألف جنيه، وذلك بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي دفعت بعض الأنواع لتقترب من 39 ألف جنيه للطن.

وتتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 37200 و39500 جنيه للطن، فيما يصل السعر إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن تقريباً.

وجاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

سجل سعر حديد عز نحو 38500 جنيه للطن.

وسجل حديد بشاي نحو 38500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد العتال نحو 38000 جنيه للطن.

وسجل حديد المصريين نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد الكومي نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل حديد بيانكو نحو 37000 جنيه للطن.

وسجل حديد مصر ستيل نحو 37000 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد الجيوشي نحو 37000 جنيه للطن.

وسجل حديد المعادي نحو 36500 جنيه للطن.

وسجل حديد عطية نحو 36500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد العشري نحو 36500 جنيه للطن.

وسجل حديد سرحان نحو 36500 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت اليوم في مصر

على صعيد الأسمنت، استقرت الأسعار أيضاً داخل المصانع، ليسجل متوسط سعر الطن اليوم نحو 4200 جنيه، مع حالة ترقب لأية تغيرات في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كالتالي:

سجل الأسمنت الرمادي نحو 4130 جنيهاً للطن.

وسجل أسمنت السويدي نحو 3650 جنيهاً للطن.

وتراوح سعر أسمنت السويس وحلوان ما بين 3450 و3460 جنيهاً للطن.

وسجل أسمنت الفهد نحو 3340 جنيهاً للطن.

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
السيارات الكهربائية
مرحاض داخل السيارة
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
