الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت 2026.. ارتفاع الاستثماري وتراجع حديد عز

رانيا أيمن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، الإثنين 13 أبريل 2026، تحركات متباينة داخل الأسواق، حيث ارتفع سعر الحديد الاستثماري بشكل طفيف، في الوقت الذي تراجع فيه سعر حديد عز والأسمنت الرمادي، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمقاولين لتطورات سوق مواد البناء.

ويبحث الكثيرون يوميًا عن سعر طن الحديد اليوم وسعر الأسمنت اليوم في مصر، خاصة مع ارتباط الأسعار بحركة البناء والتشييد وتكاليف المشروعات السكنية.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم متوسط 37,296.39 جنيه، بزيادة قدرها 154.28 جنيه بنسبة 0.42% مقارنة بالفترة السابقة.

ويعد هذا الارتفاع طفيفًا، لكنه يأتي في ظل تحركات مستمرة تشهدها أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

كما بلغ أقل سعر للحديد الاستثماري خلال 52 أسبوعًا نحو 33,875 جنيهًا للطن، بينما وصل أعلى سعر إلى 39,969 جنيهًا.

سعر حديد عز اليوم

على الجانب الآخر، تراجع سعر طن حديد عز اليوم ليسجل 38,674.51 جنيه، بانخفاض بلغت قيمته 438.25 جنيه بنسبة 1.12%.

ويظل حديد عز من أكثر أنواع الحديد تداولًا في السوق المصرية، لذلك يحظى سعره بمتابعة واسعة من شركات المقاولات والأفراد.

وخلال آخر 52 أسبوعًا، سجل أقل سعر نحو 36,420 جنيهًا للطن، فيما بلغ أعلى سعر 41,037.31 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

شهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم تراجعًا ملحوظًا، ليسجل متوسط 3,980.81 جنيه للطن، منخفضًا بقيمة 172.52 جنيه بنسبة 4.15%.

ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه سوق مواد البناء حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لحجم الطلب وتكاليف الإنتاج.

كما سجل الأسمنت الرمادي أقل سعر خلال 52 أسبوعًا عند 3,224.38 جنيهًا للطن، فيما بلغ أعلى سعر 4,233.33 جنيهًا.

توقعات أسعار الحديد والأسمنت

تشير تحركات الأسعار الحالية إلى استمرار حالة التذبذب في سوق مواد البناء، خاصة مع تغير أسعار الخامات عالميًا وتكاليف النقل والطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم.

