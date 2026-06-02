بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعًا بنسبة 1,79 %، ليستقر بذلك عند 18.583,39 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 1,33% إلى 1.317,69 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 2,29 % إلى 1.367,77 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 1,47 % إلى 1.881,5 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 1,41% إلى 17.879,59 نقطة، وبنسبة 1,38% إلى 16.106,22 نقطة، على التوالي.

