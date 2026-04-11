هدوء في سوق مواد البناء.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم



شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 11-4-2026، وسط هدوء في حركة الطلب من شركات المقاولات والمطورين، وتوازن بين مستويات العرض وحجم الاستهلاك الفعلي.



وتواصل أسعار الحديد والأسمنت التأثر بعدة عوامل رئيسية، من بينها أسعار الطاقة والخامات عالميًا، وتكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب حركة المشروعات الإنشائية القائمة في السوق المحلية، ما ينعكس على اختلاف مستويات الأسعار من شركة لأخرى.



أسعار الحديد اليوم:



حديد عز: 39,200 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,900 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 38,700 جنيه للطن

حديد العتال: 38,600 جنيه للطن

حديد الكومي: 38,300 جنيه للطن

حديد المراكبي: 38,400 جنيه للطن



أسعار الأسمنت اليوم:



أسمنت الرمادي: 4070 – 4110 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3650 – 3700 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3850 – 3900 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3850 – 3900 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3600 – 3700 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم: 3400 – 3500 جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل: 3650 – 3750 جنيهًا للطن

أسمنت مصر بني سويف: 3700 – 3800 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء: 3800 – 3850 جنيهًا للطن

أسمنت العريش (52.5): 3800 – 3850 جنيهًا للطن



ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية، في ظل ترقب حركة الطلب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص.

كما يتوقع متعاملون في السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على أسعار الطاقة أو مدخلات الإنتاج العالمية.