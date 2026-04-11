الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هدوء في سوق مواد البناء.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 11-4-2026،  وسط هدوء في حركة الطلب من شركات المقاولات والمطورين، وتوازن بين مستويات العرض وحجم الاستهلاك الفعلي.


وتواصل أسعار الحديد والأسمنت التأثر بعدة عوامل رئيسية، من بينها أسعار الطاقة والخامات عالميًا، وتكاليف النقل والإنتاج، إلى جانب حركة المشروعات الإنشائية القائمة في السوق المحلية، ما ينعكس على اختلاف مستويات الأسعار من شركة لأخرى.
 

أسعار الحديد اليوم:
 

حديد عز: 39,200 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,900 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 38,700 جنيه للطن
حديد العتال: 38,600 جنيه للطن
حديد الكومي: 38,300 جنيه للطن
حديد المراكبي: 38,400 جنيه للطن
 

أسعار الأسمنت اليوم:
 

أسمنت الرمادي: 4070 – 4110 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي: 3650 – 3700 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3850 – 3900 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 3850 – 3900 جنيهًا للطن
أسمنت الفهد: 3600 – 3700 جنيهًا للطن
أسمنت المعلم: 3400 – 3500 جنيهًا للطن
أسمنت وادي النيل: 3650 – 3750 جنيهًا للطن
أسمنت مصر بني سويف: 3700 – 3800 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء: 3800 – 3850 جنيهًا للطن
أسمنت العريش (52.5): 3800 – 3850 جنيهًا للطن
 

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية، في ظل ترقب حركة الطلب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص.
كما يتوقع متعاملون في السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على أسعار الطاقة أو مدخلات الإنتاج العالمية.

