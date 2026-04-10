الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 10-4-2026

محمد صبيح

رصدت الأسواق السعودية أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 تحركات لافتة في ظل استمرار ارتفاع الأونصة الدولية فوق مستوى 4772 دولاراً، مما انعكس مباشرة على أسعار جميع العيارات في محلات الصاغة بالمملكة. 

سعر الجنيه الذهب بالمملكة

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 503.50 ريالاً للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4027.75 ريالاً، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 عند 431.50 ريالاً.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بجميع العيارات

اسعار الذهب في السعودية الان

كشفت بيانات السوق عن أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية على النحو الآتي:

  • عيار 24: 575.50 ريالاً للجرام
  • عيار 22: 527.50 ريالاً للجرام
  • سعر الذهب عيار 21 اليوم: 503.50 ريالاً للجرام
  • عيار 18: 431.50 ريالاً للجرام
  • الجنيه الذهب: 4027.75 ريالاً
  • أونصة الذهب بالريال: 17897.25 ريالاً
  • أونصة الذهب بالدولار: 4772.59 دولاراً

نصاب الزكاة على الذهب اليوم

حدّد الفقهاء نصاب زكاة الذهب بـ85 جراماً من عيار 24، وعلى أساس أسعار الذهب اليوم في السعودية يبلغ نصاب الزكاة 48917.50 ريالاً، وهو المبلغ الذي إذا بلغه ما يملكه المسلم من ذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشر أي 2.5%.

الأونصة تقود الارتفاع وعيار 21 الأكثر طلباً

تواصل أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتباطها الوثيق بحركة الأونصة الدولية التي تجاوزت 4772 دولاراً، في ظل مخاوف اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. 

ويبقى سعر الذهب عيار 21 اليوم البالغ 503.50 ريالاً الأكثر إقبالاً في السوق السعودية لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية والمهر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب اليوم المُعلنة تخص الجرام الخام دون أجرة الصنعة التي تتفاوت من محل لآخر، وقد تُضاف إليها رسوم تصنيع تتراوح بين 5 و15% حسب نوع المشغول.

وينصح المختصون دائماً بمقارنة سعر الذهب اليوم بين أكثر من صائغ قبل الإقدام على الشراء، لا سيما في ظل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية.

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
عزاء والد محمود حمدان
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
