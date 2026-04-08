بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

يترقب المواطنون في السعودية أسعار الذهب اليوم بعد التحولات السريعة في مسار التصعيد الإقليمي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب ضد إيران لمدة أسبوعين، مع فتح فوري وآمن لمضيق هرمز، في خطوة وصفها بأنها تمهّد لاتفاق سلام طويل الأمد، مؤكدًا أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية وتجاوزتها، وأن المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط يمثل أساسًا عمليًا لاستكمال المفاوضات خلال فترة التهدئة.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2026:

سجلت أسعار الجرام عيار 24 نحو 564.75 ريال سعودي.

بينما وصل سعر الجرام عيار 22 لنحو 517.75 ريالا سعوديا.

وبلغت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو 494.25 ريال سعودي.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية عيار 18 نحو 423.75 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17869.25 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم لنحو 4685 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث سجلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4685 دولارا أمريكيا.